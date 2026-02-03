Tampereen Ilveksen Simon Johanssonin ylivoimamaali jääkiekkoliigassa Pelicansia vastaan tiistaina nosti ruotsalaispuolustajan jo jakamaan Ilveksen seurahistorian eniten maaleja yhdellä kaudella tehneen puolustajan paikkaa.

Johansson nousi 2–0-osumallaan tasalukemiin Allan Measuresin ja Risto Siltasen kanssa, mutta Ilveksellä on vielä 14 ottelua runkosarjaa pelaamatta.



Kaikkien aikojen liigaennätystä pitää hallussaan 28 maalia kaudella 1980–1981 iskenyt Reijo Ruotsalainen.



Myös Ilves-puolustaja Jarkko Parikka teki tiistaina seurahistoriaa pelaamalla uransa 513. runkosarjaottelun tamperelaisseuran väreissä.



Parikka nousi kaikkien aikojen Ilves-tilastossa jo kolmanneksi Vesa Viitakosken rinnalle. Vain Eemeli Suomi (529) ja seuralegenda Raimo Helminen (750) ovat Parikan edellä.



Suorasta pudotuspelipaikasta kamppaileva Ilves nousi kahdella ylivoimamaalillaan ja yhdellä tyhjiin isketyllä osumalla 3–0-voittoon Pelicansista ja sarjaviitoseksi.



Viiden ottelun voittoputkensa menettänyt Pelicans jatkaa kamppailua pudotuspelipaikasta sijalla 11.

Jukurit sukeltaa

Lukko palasi sarjataulukossa kolmen parhaan joukkoon kaadettuaan kotihallissaan JYPin 5–2. Kolmannen peräkkäisen voittonsa ottaneesta Lukosta Jami Krannila teki kaksi maalia.



Kuopiossa TPS:n 7–3 peitonneen KalPan kahden maalin miehet olivat Andreas Okany ja puolustaja Ville Ruotsalainen.



Kotijoukkue KalPa kipusi sarjataulukossa seitsemänneksi, ohi Ässien.



Sarjataulukon yhdeksikkö HIFK voitti vieraissa Jukurit 2–1. HIFK.n voittomaaliksi jääneen toisen osuman teki Otto Somppi.



HIFK ajaa kahdeksantena olevaa Ässiä takaa 12 pistettä jäljessä. HIFK on pelannut kaksikosta ottelun enemmän, joten pudotuspelien kotietu on helsinkiläisillä pitkän matkan päässä.



Loukkaantumisista kärsineelle HIFK:lle hyvä tieto on se, että se on saanut sairaslistalta hyökkäyksen ykkösketjunsa Sebastian Repo–Jori Lehterä–Iiro Pakarinen vihdoin ehjänä kaukaloon.



Pudotuspeliviivan alapuolella olevalle Jukureille tappio oli neljäs peräjälkeen.