Harlinit kertovat pienokaisen syntymästä Instagramissa.
Elokuvaohjaaja Renny Harlinin ja hänen puolisonsa Johanna Harlinin kolmas yhteinen lapsi on syntynyt.
Onnelliset vanhemmat kertovat poikavauvansa syntymästä Instagramissa, jonne he jakoivat herttaisen kuvasarjan heistä ja vastasyntyneestään.
– Suurimmat ihmeet tulevat pienimmissä paketeissa. Tervetuloa maailmaan pikku bumblebee, pari kirjoittaa englanniksi postauksen yhteydessä.
Harlinit kertovat torstaina julkaistussa The Harlin Show -podcastinsa extrajaksossa, että vauva syntyi keskiviikkona 22. huhtikuuta.
– Kaikki on mennyt tosi hyvin. Bumblebee tuli eilen maailmaan, Johanna sanoo jaksossa.
Harlinit kertoivat aiemmin podcastissaan, että synnytyksessä on mukana sama lääkäri, joka auttoi maailmaan heidän vuonna 2022 syntyneen -tyttärensä ja vuonna 2024 syntyneen -poikansa.