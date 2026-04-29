Johanna ja Renny Harlin kertovat palkanneensa vastasyntyneelle vauvalleen yöhoitajan.

Elokuvaohjaaja Renny Harlin ja hänen puolisonsa Johanna Harlin saivat kolmannen lapsensa viime viikon keskiviikkona 22. huhtikuuta. Harlinit nauhoittivat uuden The Harlin Show -podcastin jaksonsa yhdessä 40 tunnin ikäisen vauvansa kanssa.

Pariskunta kertoo podcastissa, että ensimmäinen yö kotona vastasyntyneen kanssa meni hyvin. He ovat palkanneet pienokaiselleen yöhoitajan.

– Yöhoitaja on suomalaisille ehkä hieman vieras käsite. Hän on siis meillä koko yön ja hoitaa vauvaa, kun tämä käytännössä nukkuu. Kun vauva herää, yöhoitaja tuo hänet minulle ruokittavaksi. Minä siis rintaruokin häntä. Viime yönä hän heräsi noin tunnin välein, mutta se mikä on ihanaa, on se että sain nukkua ne välit, Johanna Harlin kertoo.

Pariskunnan mukaan järjestelyn taustalla on myös tarve turvata Rennylle riittävät yöunet työntekoa varten. Elokuvaohjaajan mukaan yöunet eivät onnistuisi, jos Johanna kävisi syöttämässä vauvaa yön aikana.

Pariskunnan mukaan myös se, että he nukkuisivat eri huoneissa, on täysin poissuljettu vaihtoehto.

– Haluan hyvät yöunet, jotta jaksan painaa hullun lailla töitä, Renny Harlin kertoo.

– Me ei tunneta lomakäsitettä. Meillä molemmilla periaatteessa jatkuu tässä työt, hän jatkaa.

Pariskunta myöntää, että kyse on luksuksesta.

– Jos tämä kuulostaa luksusjärjestelyltä, niin se on sitä, pariskunta pohtii yhteen ääneen.