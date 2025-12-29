Renny ja Johanna Harlin viettivät lapsiensa kanssa joulun Miamissa.

Menestysohjaaja Renny Harlin ja Johanna Harlin viettivät perhejoulun lastensa Cocon ja Julesin kanssa kotonaan Miamissa. Perhe poseeraa riehakkaissa kuvissa pukeutuneena vaaleisiin juhlavaatteisiin.

– Hyvää joulua ja onnellisia lomia toivottaen Harlinin perhe, pariskunta kirjoitti yhteisjulkaisuun.

Yhdessä kuvassa pari suukottaa onnellisen näköisinä lapset sylissään.

– Olette niin ihania, että ihan myötäonnesta kyynelehdin. Ihanaa, kun olette, eräs someseuraaja ihastelee.

Pariskunta odottaa kolmatta yhteistä lastaan, jonka laskettu aika on huhtikuussa. Pari järjesti ystävilleen ja läheisilleen gender reveal -juhlat, jossa saivat itsekin tietää odottavansa poikalasta.

Johanna kertoi podcastissa aiemmin, miten hän sai tietää kolmannesta raskaudestaan. Perhe oli mökillään Tammiossa tänä syksynä. Johanna oli alkanut ihmetellä outoja vatsakipujaan, jotka herättivät hänet öisin. Kipujen jatkuessa Johanna huomasi kuukautisten olleen myöhässä viikon verran.

– Oli ihana syksyinen päivä ja sinä sanoit minulle, että kyllä meidän Johanna pitää etsiä raskaustesti jostain, Johanna kertoi pariskunnan podcastissa.

Myöhemmin illalla pariskunta etsi omalta pihaltaan romanttisimman paikan, missä Johanna teki positiivisen raskaustestin auringon laskiessa. Johannalla oli silti huoli raskaudesta, sillä hänellä ei ollut Cocon ja Julesin odotusaikana samanlaisia kipuja. Lopulta Espanjassa Barcelonassa pari meni ensimmäistä kertaa ultraan ja Johanna sai huojentavia uutisia, että kaikki on hyvin.