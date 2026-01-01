Johanna Harlinin kolmannen lapsen laskettu aika on keväällä.

Menestysohjaaja Renny Harlin ja hänen vaimonsa Johanna Harlin odottavat kolmatta yhteistä lastaan, ja poikavauvan laskettu aika on huhtikuussa. Pariskunnalla on entuudestaan lapset Coco ja Jules.

Johanna esittelee sosiaalisessa mediassa somasti pyöristynyttä vauvavatsaansa ja hehkuttaa elämäänsä.

– Mitään ei voi ottaa elämässä itsestäänselvyytenä. Se, että minulla on kaksi tervettä ja upeaa lasta ja tämä pieni rakas timantti vatsassa on enemmän kuin uskalsin koskaan edes toivoa, Johanna aloittaa tekstin.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Johanna kertoo elävänsä tällä hetkellä onnellisinta aikaa ja kaikki palaset ovat loksahtaneet paikoilleen.

– Vierellä on maailman rakkain kumppani jonka kanssa tämän kaiken ihmeen jakaminen on täysin korvaamatonta. Tänä vuonna tuntuu, että rakastuin tähän elämään ja tähän kaikkeen vielä vähän enemmän vaikken edes tiennyt sen olevan mahdollista.

–Tämä on siis pieni appreciation post elämälle ja minun täydelliselle pikku perheelleni.

Perhe asuu Miamissa, missä he viettivät tänä vuonna myös joulun. Vuoden aikana työt ovat kuitenkin vieneet perhettä ympäri maailmaa.