Osaatko toimia liikenteessä liukkaalla kelillä? Toimittaja istui ratin taakse harjoittelemaan esteenväistöä ja luiston oikaisua.
Monella autoilijalla voi syke nousta liikenteessä, kun auto lähtee liukkaalla kelillä liirtoon. Mitä tilanteessa tulisi tehdä?
Tätä olisi hyvä kaikkien päästä harjoittelemaan säännöllisin väliajoin, jotta kokemus ei yllätä liikenteessä -- pahimmassa tapauksessa vilkkaalla autotiellä.
Toimittaja Sanna Ketola pääsi testaamaan Vantaan ajoharjoitteluradalle esteenväistöä ja luiston oikaisua liukkaalla ajoradalla.
– Sehän lähti ihan lapasesta, tunnusti toimittaja erään harjoituksen mentyä mönkään.
Millainen vaikutus sateisella ja liukkaalla ajokelillä on auton hallintaan? Mistä tietää, että auto on lähdössä liirtoon? Katso yllä olevalta videolta!