Myös tieliikenteessä on syytä pitää kieli keskellä suuta lumi- tai räntäsateen vuoksi.

Suomessa aamulenkkeilijöiden kannattaa sunnuntaina pitää monin paikoin vauhti maltillisena. Ilmatieteen laitos varoittaa liukkaasta jalankulkusäästä Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois- ja Etelä-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa aina puolillepäivin saakka.

Ilmatieteen laitos kertoo, että jalkakäytävät ovat näissä maakunnissa erittäin liukkaita, koska jalkakäytävillä olevan jään päällä on vettä.

Tieliikenteessä on syytä olla niin ikään tarkkana Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun maakunnissa. Ajokelivaroitus on lumi- tai räntäsateen vuoksi voimassa koko sunnuntain ja pitkälle maanantaihin saakka.

Varoituksen mukaan liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Myös onnettomuusriski on kohonnut.

Muutoin sää jatkuu samantyyppisenä kuin viime päivinä. Lapissa on kylmää ja poutaista, ja pohjoisimmassa Lapissa pakkasta on reilusti yli 20 astetta.

Etelämmäksi tultaessa sää lauhtuu, ja maan keskiosista etelärannikolle ollaan muutaman asteen plussalla. Myös idässä ja lännessä on suojasää. Maan keskiosan yllä on vesi- tai räntäsadealue, kun taas pohjoisempana sateet tulevat lumena.

Suomenlahdelle ja Pohjois-Itämerelle on annettu läpi aamupäivän kestävä tuulivaroitus.