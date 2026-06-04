Suhteellisen uuden Boeing-matkustajakoneen nokan laskuteline petti Frankfurtin lentokentällä.
Useita työntekijöitä loukkaantui torstaina Frankfurtin lentokentällä, kun Boeing 787 -matkustajakone romahti yllättäen, kertoo Reuters.
Onnettomuus sattui torstaina kello 13.45 Suomen aikaa, kun koneen nokan laskuteline petti.
Konetta liikennöi Lufthansan lentoyhtiö, ja sen oli määrä lähteä kohti Los Angelesia.
Yhtiön mukaan useita työntekijöitä loukkaantui, ja he ovat parhaillaan sairaalahoidossa.
Lufthansan tiedottajan mukaan matkustajat eivät olleet vielä nousseet koneeseen, vaan miehistön jäsenet ja maahenkilökunta olivat koneessa tapahtuman aikaan.
Boeing 787 -matkustajakone on suhteellisen uusi lisäys Lufthansan repertuaariin.