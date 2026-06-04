Norjalaislehti VG kertoo Trondheimin MM-hiihtojen jättitappioista tehdystä tutkinnasta. Siinä selviää, kuinka järjestelyissä oli valtavia puutteita.

MM-kisat jäivät taloudellisesti valtavaksi pettymykseksi. MM-yhtiö, jonka omistavat Norjan hiihtoliitto (60 prosenttia), Sör-Tröndelagin hiihtoseura (30 prosenttia) ja Trondheimin kunta (10 prosenttia), teki peräti nelisen miljoonaa euroa tappiota.

Trondheimin kunta asetti selvitystyöryhmän tutkimaan, miksi asiat menivät niin pieleen. Raportti julkaistaan tällä viikolla. Se sisältää terävää kritiikkiä monella tasolla, kertoo VG, joka pääsi tutustumaan etukäteen raporttiin.

Budjetin sanotaan olleen epärealistinen, henkilökunnalta puuttui osaamista ja MM-johtajaa Åge Skinstadia syytetään siitä, että hän yritti vältellä konflikteja. Raportti kertoo myös, että oli olemassa mystinen vararahasto, josta tiesivät vain operatiivinen johtaja sekä talousjohtaja. VG:n mukaan vararahastossa ollut summa vaihtelee raportissa. Se liikkuu miljoonan euron molemmin puolin.

Järjestäjä teki raportin mukaan myös virheellisiä laskelmia lipputuloista ja se varasi kokonaisen hotellin ilman, että kaikkia huoneita käytettiin.

– Hotelli otti yhteyttä yritykseen ennen MM-kisoja ja kysyi, että halusivatko he todella vuokrata koko hotellin, mutta MM-yhtiö ei vastannut tähän kyselyyn, raportissa todettiin VG:n mukaan.