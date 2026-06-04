Luonnonsuojelujärjestön mukaan hanke uhkaa suojelualuetta, joka kuuluu Euroopan merkittävimpiin rannikkoalueisiin.
Albanian pääkaupungissa Tiranassa mielenosoittajat ovat kokoontuneet jo kolmatta päivää vastustamaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävyyn Jared Kushneriin kytköksissä olevaa luksuslomakohdehanketta.
Kushnerin johtama sijoitusyhtiö Affinity Partners on mukana hankkeessa, jossa luksushotelleja on tarkoitus rakentaa Albanian asumattomalle Sazanin saarelle sekä Vjosa–Nartan suojelualueen lähelle.
Suojelualue kuuluu Euroopan ekologisesti merkittävimpiin rannikkokohteisiin, jossa elää yli 70 uhanalaista lajia ja yli 200 lintulajia, kuten flamingoja ja pelikaaneja, kertoo kansainvälinen lintujärjestö Birdlife.
Albanian pääministeri Edi Rama on puolustanut hanketta ja sanoo sen tuovan työpaikkoja ja investointeja. Raman mukaan hallitus neuvottelee Kushnerin kanssa 10 000 hotellihuoneen rakentamisesta, kertoo Politico.
Raman mukaan hanke ei myöskään uhkaa herkkää rannikkoaluetta.
Mielenosoittajat ja poliisi ottivat yhteen Albanian pääkaupungissa Tiranassa 3.kesäkuuta.