17-vuotias San Antonio Spursin kannattaja Jose Luis Rodriguez III on kuollut, kertoo hänen perheensä tiedotteessa. Rodriguez oli juhlinut seuran etenemistä NBA-finaaleihin, kun hän oli pudonnut liikkuvasta autosta ja lyönyt päänsä.

San Antonio Spurs voitti Oklahoma City Thunderin konferenssifinaaleissa viime viikon torstaina. 17-vuotias Jose Rodriguez oli juhlinut seuransa menestystä, kunnes hän oli pudonnut liikkuvasta autosta ja lyönyt päänsä. Hän oli roikkunut matkustajanpuoleisen oven aukossa, kun auto oli ajanut reunakivetykselle ja pudottanut Rodriguezin.

Rodriguez siirrettiin sairaalaan, jossa hänellä ei ollut pulssia kahdeksaan minuuttiin, ennen kuin hänet siirrettiin erikoisklinikalle aivovammojen vakavuuden vuoksi. Rodriguezin perhe rukoili ihmettä ja näki toivonpilkahduksen, kun hän oli liikuttanut polviaan ja peukaloitaan kuultuaan läheistensä äänen, pojan setä Moses Rodriguez kertoi News4SA:lle.

Läheiset lopettivat elintoimintoja ylläpitävän hoidon keskiviikkona. Perhe toivoi, että kaikki fanit olisivat turvassa finaalien aikana, ja että he pysyisivät autoissaan ja pitäisivät turvavyönsä kiinni.

San Antonio Spurs hävisi ensimmäisen finaaliottelun New York Knicksille pistein 95-105.