Qt Group aloitti muutosneuvottelut Suomessa huhtikuun lopussa ja vähentää nyt 56 työntekijää eri tehtävistä.
Ohjelmistoyhtiö Qt Group on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen Suomessa.
Yhtiö vähentää 56 työntekijää eri tehtävistä ja järjestelee 20 työtehtävää uudelleen. Se kertoo tarjoavansa irtisanotuille työllistymistä edistävän muutosturvan.
Qt Group aloitti muutosneuvottelut Suomessa huhtikuun lopussa. Yhtiö arvioi silloin, että neuvottelut voivat johtaa enintään 80 työntekijän työsuhteen päättymiseen.
Qt Group kertoi huhtikuussa aloittavansa toimintojensa laajat uudelleenjärjestelyt, joilla tavoitellaan noin 20 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä.