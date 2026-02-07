Anni Kärävä eteni loppukilpailuun olympialaisten freestylehiihdon slopestylessä.
Kärävä oli 23 laskijan karsinnassa kuudes. Jatkoon eteni 12 parasta.
Finaalipaikkaan oikeutti pisteet 62,91 tuottanut ensimmäinen lasku, jolla Kärävä oli avauskierroksen kolmanneksi paras. Toisen laskunsa Kärävä kaatui, ja näin avauskierroksen pisteet jäivät hänen osaltaan voimaan.
Karsinnan ykkönen oli Sveitsin Mathilde Gremaud pistein 79,15.
Slopestylen finaali lasketaan maanantaina Suomen aikaa kello 13.30 alkaen.