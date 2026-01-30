Jari Sillanpään konsertti Fuengirolassa Sohailin Linnassa peruttiin.
Iskelmälaulaja Jari Sillanpää kertoo Facebook-postauksessaan, että hänen toukokuulle suunniteltu konserttinsa Espanjan Fuengirolassa Sohailin Linnassa on peruttu. Päätöksen teki Sillanpään mukaan Fuengirolan kaupunginvaltuusto.
– Fuengirolan kaupunginvaltuusto on päättänyt, ettei minulle myönnetä lupaa esiintyä kaupungin omistamissa tiloissa, eikä näin ollen tapahtumapaikkaa voida käyttää, julkaisussa lukee.
Iskelmälaulajan mukaan kaupunginvaltuusto oli kertonut saaneensa yhteydenottoja ihmisiltä, jotka vastustivat Sillanpään esiintymistä kaupungin omistamissa tapahtumapaikoissa.
– Päätöksen perusteeksi on ilmoitettu vuoden 2020 tuomioni, Sillanpää kirjoittaa.
Sillanpää tuomittiin vuonna 2020 sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä.
Iskelmälaulaja on tehnyt paluuta keikkalavoille viime vuosina, mutta useita hänen keikkojaan on peruttu muun muassa yleisökadon vuoksi. Esimerkiksi viime keväänä osa hänen 30 vuotta estradilla -kiertueen konserteistaan peruttiin, sillä ennakkolipunmyynti ei ollut sujunut toivotulla tavalla.