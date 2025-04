Marita Taavitsainen avautuu väleistään Jari Sillanpäähän

Marita Taavitsaisen ja Jari Sillanpään ystävyys on kestänyt kaikki vuodet.

Tangokuningatar Marita Taavitsainen pääsee vastamaan hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uusimalla kaudella. Taavitsainen kruunattiin tangokuninkaalliseksi vuonna 1995 yhdessä Jari Sillanpään kanssa.

Sillanpään elämä suistui sivuraiteille, ja hänet on myös tuomittu rikoksista. Taavitsainen ei ole hylännyt ystäväänsä vaikeiden vuosien aikana.

Nyt hän kertoo väleistään Sillanpäähän.

– Ihan parhaat välit. Ei meillä ole ollut mitään ongelmaa. Minun julkisuuskuvani vs. hänen, niin siitä ei voida puhua edes samana päivänä tai viikkona.

Taavitsaisen kertoo, millaista on ollut katsoa ystävän syöksykierrettä sivusta.

– Sen kanssa, kun on ollut liikenteessä, niin huh huijaa. Ei kateeksi käy.

– Pitkään en mitään ymmärtänyt enkä halunnutkaan. En halua tietää. Hän on minulle se kenet minä tunnen ja sillä siisti. Ihan paras kuningas ja ystävä.

