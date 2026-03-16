Mies tuomittiin hätävarjelun liioitteluna tehdystä pahoinpitelystä puukotettuaan naisystäväänsä.

Kiveksistä repiminen ei oikeuttanut keittiöveitsellä puukottamista, katsoi Oulun käräjäoikeus tässä kuussa antamassaan tuomiossa.

Rikos tapahtui Pohjois-Pohjanmaalla vuoden 2023 syyskuussa. Miehelle oli tullut naisystävänsä kanssa riitatilanne, jossa pariskunta oli tarttunut toisiaan vaatteista ja päätyneet painimaan keskenään keittiössä. Painin yhteydessä nainen oli tarttunut miestä kivuliaasti kiveksistä, jolloin mies yritti ohuella leikkuulaudalla lyömällä saada naista hellittämään otteensa.

Kun lyömisestä ei ollut toivottua apua, oli mies napannut tiskialtaasta keittiöveitsen, jolla oli lyönyt naista kerran vasemman jalan sääreen.

Puukotetuksi tullut nainen irrotti otteensa miehen sukukalleuksista. Mies sitoi naisen haavan kylpytakkinsa vyöllä ja nainen poistui asunnosta, ja pyysi pihalla ulkopuolista soittamaan hätäkeskukseen.

Jalka pelastettiin usein leikkauksin

Puukotuksen seurauksena uhrin sääri- ja pohjevaltimo sekä polvitaivelaskimo repeytyivät. Vamma aiheutti uhrille kipuja ja muuta haittaa pitkään. Jalalle jouduttiin tekemään useita leikkauksia raajan pelastamiseksi.

Oikeus katsoi, että mieheltä olisi voitu tilanteessa edellyttää toisenlaista toimintaa, vaikka hyökkäykseltä olikin oikeus puolustautua.

– Puolustusteko on ollut selkeästi liiallinen suhteessa [naisen] oikeudettomaan hyökkäyksen vaarallisuuteen nähden siitä huolimatta, että [naisen] teko on kohdistunut sukupuolielinten alueelle. Pääteltävissä on, että [miehellä] on voinut olla vain vähän aikaa harkita puolustustekoaan ja siinä käytettävää välinettä. Vaikka tilanne on voinut olla jossain määrin yllätyksellinen, hänellä on kuitenkin ollut mahdollisuus turvautua vähemmän vakavaan väkivaltaan huomioiden häneen kohdistunut hyökkäys ja hyökkääjän henkilö.

Miehelle 17 000 euroa korvattavaa

Mies myönsi syytteet oikeudessa.