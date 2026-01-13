Laulaja Jari Sillanpää kertoo olleensa leikkauksessa.
Iskelmätähti Jari Sillanpää kertoo käyneensä lonkkaleikkauksessa. Edellinen lonkkaleikkaus tehtiin hänelle neljä vuotta sitten. 60-vuotias artisti kertoo, että leikkaus meni hyvin.
– Hei rakkaat ystävät! Mulla on teille aivan ihania uutisia tähän maanantaihin: Ensinnäkin lonkkaleikkaukseni, joka tehtiin tänään, meni odotetusti superhienosti – kivut jäivät leikkauspöydälle ja toivotaan että toipuminen menee yhtä hienosti kuin viimeksi noin neljä vuotta sitten. Olenhan nyt tuplatitaanimies, Sillanpää kertoo.
Jari Sillanpää kertoo samalla, että hänen 30 vuotta estradilla -juhlakiertue saapuu Tukholmaan 19. toukokuuta. Paikkana on Rival Stockholm, ABBA:n Benny Anderssonin omistama hotelli ja kulttuurikeskus.
Viime keväänä osa hänen 30 vuotta estradilla -kiertueen konserteista joudutiin perumaan, koska ennakkolipunmyynti ei ollut sujunut toivotulla tavalla.
Sillanpää tuomittiin tammikuussa 2018 Helsingin käräjäoikeudessa rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja kahdesta liikennerikkomuksesta. Vuonna 2020 Sillanpää sai tuomion sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä.
Iskelmätähti on yrittänyt palata keikkalavoille viime vuosina, mutta useita keikkoja on jouduttu perumaan yleisökadon vuoksi.