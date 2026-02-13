Suomen maastohiihtäjä Krista Pärmäkosken, 35, arvokisaura on tullut päätökseen. Pärmäkoski lähti olympialaisista kymmenen kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailun jälkeen. Asian vahvisti naisten maajoukkueen vastuuvalmentaja Reijo Jylhä.

Pärmäkoski hiihti olympialaisissa kaksi matkaa. Tuloksena olivat yhdistelmäkisan 20:s ja kymmenen kilometrin kilpailun 25:s sija. Häntä ei valittu mukaan lauantaina kisaavaan viestijoukkueeseen.

– Krista tiesi sen jo eilisen kisan jälkeen. Krista on lähtenyt kotiin. Tavoitteet eivät olleet hiihtää tuollaisia sijoituksia. Ei onnistuttu Kristan viimeistelyssä sillä tavalla. Joulukuusta lähtien ollaan tehty kaikki miten osataan, mutta ei olla saatu käännettyä suuntaa niin, että olisi tullut missään vaiheessa tasaisia hiihtopäiviä, Jylhä kertoi.

Jylhä ei usko, että paljoakaan olisi voinut tehdä eri tavalla.

– Aika vähän. Siinä oli sen verran isoja haasteita. Siinä oli koronaa ja hengitystiehaasteita. Voisi sanoa niin, että ehkä kuitenkin aika loppui kesken. Kuitenkin myös niin, että kun on kokenut urheilija ja ikää on jo jonkin verran, niin siinä on ollut koko ajan sellaista hyvän ja huonon päivän vaihtelua, Jylhä totesi.

Pärmäkoski saavutti arvokisaurallaan viisi olympiamitalia (kaksi hopeaa, kolme pronssia) ja seitsemän MM-mitalia (kaksi hopeaa ja viisi pronssia).