Cheek eli Jare Tiihonen vieraili vanhassa koulussaan puhumassa muun muassa mielenterveydestä.

Räppärin uraltaan vuonna 2018 eläköitynyt Cheek eli Jare Tiihonen vieraili tiistaina 9. joulukuuta Lahden lyseon lukiossa syksyllä julkaistun Missio vai mielenrauha -kirjan tiimoilta. Tiihonen on itse aikanaan kirjoittanut ylioppilaaksi samaisesta opinahjosta.

Aiemmin päivällä koulun rehtori Kalle Nieminen haastatteli ex-artistia kirjan aiheisiin liittyen, ja MTV Uutiset tapasi myös artistin tilaisuuden yhteydessä.

Tiihonen kertoi olleensa todella innoissaan nuorten tapaamisesta vanhalla koulullaan.

– Todella kivaa jotenkin huomata tämä fiilis, mikä täällä lyseossa oli, se minut yllätti eniten. Kaikki olivat tosi rauhallisesti, tuli hyviä kysymyksiä. Vanha historianmaikka täältä oli haastattelemassa tai hänen kanssaan keskusteltiin tässä lavalla. Jotenkin oli tosi mukavahenkinen setti.

Ex-räppärin mukaan vanhan opettajan kanssa on pidetty yhteyttä ajoittain vuosien aikana. Nieminen laittoi Tiihoselle viestiä myös tämän tuoreimman kirjan tiimoilta

– Sanoin, että pitäisikö meidän istahtaa alas tähän ja tehdä tällainen setti näille lyseolaisille. Siitä tämä oikeastaan lähti ja oli tosi kiva kokemus.

Tiihonen vetäytyi julkisuudesta vuonna 2018 päätettyään uransa Lahden mäkimontun jäähyväiskeikalla. Vuosien varrella Tiihonen on pitänyt hyvin matalaa profiilia ja esiitynyt julkisesti harvakseltaan.

Nuorten tapaaminen ja heille puhuminen tuntui kuitenkin hyvin tärkeältä, ja siksi hän halusi järjestää tilaisuuden lahtelaisella koululla.

– Olen miettinyt sitä, että voisi antaa vieläkin enemmän tai yrittää antaa tai auttaa vielä enemmän, mutta silti en ole joka päivä tekemässä sitä. Tuntuu, että pitäisi tehdä enemmän sellaisia asioita, joista voisi olla muille hyvää mieltä.

Yksi Tiihosen tuoreen kirjan suurista teemoista on hänen mielenterveytensä sekä sen haasteet. Räppäri on puhunut samoista asioista julkisuudessa ennenkin, ensimmäistä kertaa vuonna 2016 julkaistuaan omaelämäkertansa Musta lammas.

– Silloin, kun ensimmäistä kertaa näistä puhuin, se yhtäkkiä avasi jonkin uuden olotilan, kun ei enää tarvinnutkaan pitää niitä sisällä, vaan oli laittanut ne kaikkien kuultavaksi, kaikkien tietoon.

– Hävisi se semmoinen salamyhkäisyys tai salailu niiden omien haasteiden kanssa, niin sehän on todella vapauttavaa. Sillä tiellä olen ollut, ei minulla ole oikein enää mitään mitä en kehtaisi sanoa tai mitä en kehtaisi tuoda ulos. Enemmänkin haluan rohkaista jengiä, että kaikilla, joilla on henkisesti tai mielen kanssa vaikeutta, niin hakeutuu vaan hoitoon ja lähtee parantamaan sitä.

Yksi tärkeistä viesteistä, jonka Tiihonen haluaisi nuorille välittää, on se, että kunkin kannattaa yrittää oppia olemaan välittämättä siitä, mitä mieltä muut ovat. Räppäri myöntää, että se on helpommin sanottu kuin tehty.

Kannattaa tehdä omaa juttuaan rohkeasti ja luottaa itseensä, siihen Tiihonen kannustaa.

– Silloin, kun minäkin rupesin räppäämään, ei kukaan ollut silleen, että "hyvä hyvä, tästä tulee sinulle hieno ura", vaan päinvastoin. Mutta ihan hyvin meni sekin.

Tulevaisuuden suhteen Tiihonen pysyy puheissaan varovaisena. Kyseessä oli toistaiseksi ainut vastaavanlainen tilaisuus, eikä hän ole miettinyt toisen järjestämistä ainakaan vielä.

– Nyt minulla ei ole mitään uutta kalenterissa. Mutta tosiaan jos tulee tarve jotain antaa, niin ehkä sitten. Tässä hetkessä en tiedä muusta.