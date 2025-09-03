Kirja: Jare Tiihonen oli "yöt dokaava ja päivät nukkuva seksiaddikti"

Jare Tiihonen kertoo menestyksen hinnasta kirjassa JHT - Missio vai mielenrauha.7 Päivää / Pasi Murto/All Over Press
Jare Tiihonen kertoo uudessa JHT – Missio vai mielenrauha -kirjassa, miten huonosti hän voi vuonna 2006. 

Cheek-artistina uransa kuopanneesta Jare Tiihosesta julkaistiin 3. syyskuuta kirja nimeltään JHT – Missio vai mielenrauha (WSOY). Kirjan on kirjoittanut Oskari Saari

Kirjassa Tiihonen palaa vuoteen 2006, kun aloitti terapian tavattuaan ensimmäisen tyttöystävänsä sattumalta Lahden Sokoksella. 

Eksä kysyi hänen vointiaan, johon Tiihonen sai juuri ja juuri sanottua vastauksen.

– No vittu en kyllä kovin hyvin, Tiihonen kertoo kirjassa vastanneensa. 

Samalla hän alkoi itkeä, ja seuraavana päivänä kaksikko suuntasi kahville. Tiihonen tosin joi olutta tärisevin käsin. 

– Olin dokannut aika helvetisti, ja elämänhallintani oli luisunut spurgumeininkiin, sellaiselle luuserin tasolle, etten pystynyt arvostamaan sitä itsekään. Nukuin iltapäivään saakka ja menin suoraan sängystä pizzalle, Tiihonen muistelee kirjassa. 

Hän kertoo kirjassa, miten hänellä ei ollut ollut kumppania, eikä edes orastavaa parisuhdetta sen jälkeen, kun oli eronnut ensimmäisestä tyttöystävästään. 

– Olin mielenterveysongelmien kanssa kamppaileva, yöt dokaava ja päivät nukkuva seksiaddikti, jopa omassa mielessäni luuseri vailla tulevaisuudennäkymää. Pelkkä Lahdessa käveleminenkin oli alkanut ahdistaa, mutta vasta tämä kohtaaminen entisen kumppanin kanssa sai minut hakemaan apua, Tiihonen kertoo kirjassa. 

Tämän kohtaamisen Tiihonen aloitti terapian vuonna 2006.

Hän lopetti uransa Cheekinä Lahden mäkimontussa kahden keikan voimin elokuussa 2018. 

