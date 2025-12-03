



Jare Tiihoselta musiikkiuutisia! Klassikkokappaleista julkaistaan uusi levy Joukko suomalaisartisteja haluaa osoittaa kunniaa musiikkiuransa lopettaneelle räppärille uudella kokoelmalevyllä. Julkaistu 03.12.2025 13:18 Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Jare Tiihonen eli Cheek kertoo, että hänen kappaleistaan tehdään levyllinen uusia versiota. Artistiuransa lopettanut Jare Tiihonen julkaisi tänään 3. joulukuuta Instagramissa musiikkiuutisia. Hänen tunnetuimmista kappaleistaan julkaistaan levyllinen uusia versioita. Joukko suomalaisartisteja haluaa osoittaa kunniaa musiikkiuransa lopettaneelle räppärille uudella kokoelmalevyllä. Lokakuussa 2025 tuli kuluneeksi tasan kymmenen vuotta Cheekin uran viimeiseksi jääneen Alpha Omega -menestysalbumin julkaisusta. Yhteensä kymmenen kappaletta sisältävä Unita Sigma -tribuuttialbumi ilmestyy ensi perjantaina 5. joulukuuta. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä. – 10 vanhaa biisiä sytytetty uuteen liekkiin. Sain kuulla nämä versiot ennakkoon tovi sitten ja mietin, kuinka upeasti ne on tuotu tähän päivään kunkin artistin omaleimaisella tyylillä. Iso kiitos ja arvostus levyllä oleville artisteille ja Sony Musicin porukalle tällaisen kokoamisesta, Jare Tiihonen kirjoitti Instagramissa. UNITAS SIGMA -albumilla ovat mukana ibe, VJ & Sara Bee, Jami Faltin, Etta, JVG & Pete Parkkonen, , , , sekä .





