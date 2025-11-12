Jare Tiihonen tienasi mukavasti viime vuonna.
Vuonna 2018 uransa päättänyt rap-artisti Cheek eli Jare Tiihonen tienasi vuonna 2024 ansiotuloja 83 900 euroa. Pääomatuloja kertyi 37 500 euroa ja mätkyjä tuli yli 4 500 euroa.
Päätettyään uransa muusikkona Tiihonen myös vetäytyi julkisuudesta. Vuonna 2023 ex-artisti kertoi Taakka-podcastin haastattelussa, että hänelle olisi tarjottu huimia summia paluukeikasta.
– Kaksi miljoonaa on tarjottu yhdestä keikasta. Se on ihan hyvä summa tietenkin, jos mieli tekisi, Tiihonen paljasti tuolloin.
Tiihonen myös korosti, ettei hänellä ainakaan tuolloin ollut aikeita suunnitella paluuta keikkalavoille.
– Se on periaateasia enemmän kuin fiilis-asia. Tämä on minulle periaatepäätös. Se antaa erilaisen kulman.