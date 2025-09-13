Jare Tiihonen kertoo JHT – Missio vai mielenrauha -kirjassa, ettei halua koskaan muuttua westendiläiseksi.

Kesällä 2018 uransa Cheekinä lopettanut Jare Tiihonen avaa ajatuksiaan muun muassa menestyksestä kirjassa JHT – Missio vai mielenrauha (WSOY). Kirja julkaistiin 3. syyskuuta ja sen on kirjoittanut Oskari Saari.

Tiihonen asui kirjan kirjoittamisen hetkellä Espoon Westendin kaupunginosassa. Aki Linnanahde talk show'n -jakson mukaan hän ei kuitenkaan tätä nykyä enää asu siellä.

Kirjassa Tiihonen kertoo, ettei juurikaan pidä Westendissä asuvista ihmisistä.

– Sivumennen sanoen en ole ikinä kohdannut yhtä paljon kanki perseessä olevaa porukkaa kuin täällä. On tietenkin hyviäkin tyyppejä, mutta en ole koskaan nähnyt näin paljon tällaista jengiä missään muualla. Mitä laumasieluisuuteen tulee, Westendissä näkee lähestulkoon pelkkiä Porscheja, Tiihonen sanailee kirjassa.

Hän pitää Porscheja ”oikein hyvinä autoina”, muttei voisi ikinä asua Westendissä ja ajaa sellaisella.

– Pelkkä ajatus naurattaa ja oksettaa yhtä aikaa, Tiihonen sanoo kirjassa.

Hän arvelee kirjassa, että kaiken taustalla on hänen syvä tarpeensa olla erilainen kuin muut.

– Yleistän nyt brutaalisti, mutta Westendissä tulee kyllä aidosti tunne, että porukka oikeasti luulee omaisuuksineen, hienoine kämppineen ja niine saatanan Porscheineen olevansa muita parempia ihmisiä. Itseäni naurattaa, että asun täällä, omasta mielestäni alueen toiseksi hienoimmassa kämpässä – jumalauta, Westendin rantaviivan köyhin jätkä! Se on minusta hauska läppä, mutta enenevässä määrin mietin, mitä minä täällä teen. Asun Westendissä, mutta en koskaan halua muuttua westendiläiseksi, Tiihonen tiivistää kirjassa.

Tiihonen teki viimeiset kaksi keikkaansa Cheekinä Lahden mäkimontussa elokuussa 2018.