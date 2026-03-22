Näyttelijä, juontaja ja yrittäjä Janne Kataja, 45, vieraili kuluneella viikolla Huomenta Suomessa ja kommentoi perheenlisäystään.

Hän ja hänen kihlattunsa Krista odottavat perheenlisäystä. Tuleva pienokainen on pariskunnan toinen yhteinen lapsi ja Katajan neljäs. Katajan ja Krista-puolison Alvar-poika syntyi joulukuussa 2024.

– Kyllä näitä tulee kuin liukuhihnalta, Kataja naurahtaa.

– Kumpi sieltä on tulossa, tyttö vai poika? juontaja Shahin Doagu kysyy.

– Me ei vielä tiedetä, mutta rouva on sitä mieltä, että hän olisi tyttö.

Haastattelussa Kataja kertoi myös konkurssistaan. Hän ja hänen kollegansa Aku Hirviniemen perustama Hihhihhii Oy jätti vapaaehtoisen konkurssihakemuksen huhtikuussa 2024