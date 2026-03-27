Näyttelijä Janne Kataja julkaisi videopätkän ultraäänikuvauksesta, jossa näkyy perheen tuleva lapsi.
Näyttelijä, juontaja ja yrittäjä Janne Kataja, 45, hänen kihlattunsa Krista odottavat perheenlisäystä.
Tuleva pienokainen on pariskunnan toinen yhteinen lapsi ja Katajan neljäs. Katajan ja Krista-puolison Alvar-poika syntyi joulukuussa 2024.
Kataja julkaisi Instagram-sivuillaan videon ultraäänikuvauksesta, jossa perheen pienokainen näkyy.
– Ihan on äitinsä sormet! Olisiko pianistiainesta? Kataja kommentoi.
Videoon on tullut valtava määrä kommentteja. Muun muassa Hanna Sumari, Kari Kanala, Susanna Laine, Monika Lindeman ja Ile Uusivuori ovat onnitelleet neljännen kerran isäksi tulee Katajaa.