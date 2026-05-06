Liam Hawel, 27, liittyy jääkiekon SM-liigassa pelaavan Lahden Pelicansiin yksivuotisella sopimuksella.
Laitahyökkääjänä pelaava Hawel on pelannut kahden viime kauden ajan Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Allsvenskanissa.
Aikaisemmalla urallaan Hawel on kiekkoillut Pohjois-Amerikassa muun muassa OHL:ssä ja NHL:n farmisarja AHL:ssä.
Hawel on NHL-seura Dallas Starsin kesän 2017 neljännen kierroksen varaus. Hän ei ole kuitenkaan pelannut urallaan ainuttakaan NHL-ottelua.
Pelicans kertoi Hawelin sopimuksesta seuran sosiaalisen median tileillä.
Kuluvalla SM-liigakaudella Pelicans eteni puolivälieriin, jossa se kuitenkin tippui KooKoolle otteluvoitoin 1–4.