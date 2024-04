Janne Kataja kertoo yrityksensä konkurssin syistä – tyttäreltä pysäyttävä kysymys

Kataja aloitti livelähetyksen kertoen, että takana on paljon huonosti nukuttuja öitä ja iso määrä stressiä ja pettymystä. Hän myös valotti konkurssin aiheuttamia tunteita.

– Konkurssi tuntuu tosi raadolliselta, lopulliselta, siihen liittyy paljon häpeää, koska on epäonnistunut, surua, koska niin moni joutuu pettymään, myös vähän vihaa ja kiukkua, Kataja sanoi.

Kataja oikaisi livelähetyksen alussa muutamia virheellisiä tietoja, joita mediassa on hänen mukaansa ilmennyt konkurssiin ja yritykseen liittyen. Hänen mukaansa joissakin artikkeleissa on puhuttu yrityksen valtavasta velkamäärästä, mutta velkamäärä ei hänen mukaansa ollut tässä kohtaa ongelma, sillä velkoja vastaan on Katajan mukaan ollut kiinteistösijoitustoimintaa.