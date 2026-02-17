Janne Kataja puhui tulevasta perheenlisäyksestään Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa.

Juontaja-näyttelijä Janne Kataja paljasti viikonloppuna, että hän ja hänen kihlattunsa Krista odottavat perheenlisäystä. Tuleva pienokainen on pariskunnan toinen yhteinen lapsi.

– Näinhän siinä kävi, että perheeseen on tulossa uusi tulokas, maanantaina Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa uunituoreen Katajan keittiössä -reseptikirjansa tiimoilta vieraillut juontaja sanoi.

Tulevasta perheenlisäyksestä huolimatta Kataja aikoo edelleen pitää kiinni työtahdistaan.

– Kyllä minun täytyy varmasti tehdä aika paljon kodin ulkopuolella töitä, niin pysyy lapsiluku hallinnassa. Toivotaan, että pääsemme joskus vielä kuokkimaan kodin ulkopuolellakin Kuokkavieras Kataja -ohjelmassa, hän sanoi.