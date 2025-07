Konkurssi vaikutti Janne Katajan terveyteen – avautuu tilanteestaan

Janne Kataja avaa konkurssin jälkeistä elämäänsä.

Juontaja ja näyttelijä Janne Kataja pääsee vastaamaan kuumottaviin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella.

Yritys, jossa tähti oli osakkaana, päätyi viime vuonna konkurssiin.

Tähdet vs. google -ohjelmassa Kataja kertoo konkurssin vaikuttaneen hänen terveyteensä.

– Hyvin stressaavaa. Varsinkin ensimmäiset kuukaudet ja on edelleen. Maksan isoja summia vuosikausia tästä eteenpäin sen konkurssin kautta.

– Sen stressin myötä minun kortisoliarvot ovat nousseet. Olen ottanut painoa lyhyen ajan sisällä, vaikka elintottumukset eivät ole muuttuneet.

