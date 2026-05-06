Poliisi selvittää, minne hävisi Ukri Merikannon taideteoksen kivinen yläosa. Vahinko voi nousta jopa kymmeniin tuhansiin.
Sisä-Suomen poliisi selvittää vapunaikaan Tampereen Kuninkaankadulta kadonnutta veistoksen osaa.
Kyseessä on graniitista tehty Ukri Merikannon teos Tietäjälintu, jonka yläosa on kadonnut. Tarkka tapahtuma-aika ei toistaiseksi ole poliisin tiedossa, sillä teos on vahingoittunut torstaiyön 30.4. ja maanantaiaamun 4.5. välisenä aikana.
Teos koostuu jalustasta ja kahdesta eri kokoisesta osasta, joista ylempi on irrotettu. Poliisilla ei ole tietoa, minne veistoksen kaareva yläosa on viety.
Poliisi kertoo veistoksen arvoksi noin 65 000 euroa. Poliisi tutkii tekoa törkeänä vahingontekona.
Ukri Merikannon Tietäjälintu-veistos vuonna 2019. Lähde: Wikimedia Commons, Aulis Eskola.
Poliisi pyytää yleisöltä vihjeitä tapahtuneeseen liittyen.
– Kaikki havainnot tapauksesta tai puuttuvasta osasta voi ilmoittaa otsikolla "Veistos" sähköpostiin vihjeet.sisa-suomi(at)poliisi.fi.
Tampereen taidemuseon tiedoissa Tietäjälintua kuvaillaan muotokieleltään lintua muistuttavaksi abstraktiksi graniittiveistokseksi.
Teoksen lahjoitti Tampereen kaupungille Tamperelainen-lehti 60-vuotisjuhliensa kunniaksi. Lintuaiheen kerrotaan olleen Ukri Merikannon tuotannossa toistuva teema.