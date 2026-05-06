Hotelli Punkaharjun ostanut Thomas Zilliacus haluaa Saimi Hoyerin palaavan hotellin vetäjäksi.
Hotelli Punkaharjun omistaja, miljonääri Thomas Zilliacus haluaa, että hotellin entinen omistaja Saimi Hoyer palaa takaisin hotellitoimintaan. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.
Hoyer loi hänen mukaansa rohkean ja uniikin hotellikonseptin ja uuden Punkaharju-brändin vuosina 2016–2023.
Hotelli Punkaharju sijaitsee Etelä-Savossa Punkaharjulla, joka on osa Savonlinnan kaupunkia.
Idea hotellin ostamisesta syntyi Lasse Norreksen muistotilaisuudessa, jossa Thomas Zilliacus tapasi Saimi Hoyerin. Parin kuukauden kuluttua hän osti hotellin maaliskuussa 2026.
– Saimi on iloinen, että minä kerron tämän julkisuuteen ja että haluan hänet takaisin, Thomas Zilliacus toteaa Ilta-Sanomille.