Perinteinen tiikerikakku on juhlapöydän klassikko.

Huomenta Suomessa aloitettiin viikonloppuna jo valmistautuminen juhlakauteen, kun ruokakirjailija ja catering-yrittäjä Merja Naumanen jakoi vinkkejään niin juhlajärjestelyihin kuin tarjottaviinkin.

Naumasen mukaan suomalaiset rakastavat yhä perinteisiä makuja juhlapöydässä.

– Vaikka siellä on niitä sometrendaavia asioita mukana, niin 10 vuoden kokemuksella esimerkiksi ylioppilasjuhlien cateringista voin sanoa, että perinteiset herkut ovat erittäin suosittuja.

Tiikerikakku on kahvikakkujen klassikko

Erilaiset kahvikakut ovat juhlapöydän ikiklassikkoja. Näistä yksi suosituimmista on tietenkin perinteinen tiikerikakku.

– Kahvikakut ovat pitäneet pintansa. Tiikerikakku on se klassikko, mistä nuorisokin tykkää.

– Tässä on äitini Liisan reseptillä tehty tiikerikakku, mitä hän on aina tehnyt. Hän on hyvin tarkka siitä, että pitää olla kaksi raitaa, Naumanen esitteli.

Tiikerikakun valmistamisessa tärkeää on, että raidat näkyvät selvästi, ja kaikkien raaka-aineiden pitää olla huoneenlämpöisiä.

Liisan tiikerikakku

