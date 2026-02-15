Janne Kataja vahvistaa ilouutisen MTV Uutisille.

Juontaja-näyttelijä Janne Katajasta on tulossa neljättä kertaa isä. Kataja vahvistaa iloisen uutisen MTV:lle. Tulevan perheenlisäyksen laskettua aikaa hän ei paljasta.

Juontajalla on entuudestaan kolme lasta: vuonna 2024 syntynyt Alvar-poika Krista-puolisonsa kanssa sekä kaksi tytärtä aiemmasta liitosta, vuonna 2008 syntynyt Seela sekä 2010 syntynyt Verna.

– Se on aina iloinen asia, kun on uutta elämää tiedossa. Uskon, että meidän ihmisten tehtävä tässä maailmankaikkeudessa on pyrkiä olemaan hyviä toisillemme, Kataja kommentoi MTV Uutisille syksyllä 2024 ennen Alvar-pojan syntymää.

– Sehän on välillä aika vaikeeta, jos ei olla tekopyhiä. Toinen pyrkimys on yrittää olla niille jälkeläisille, joita ilmaantuu ja luoja suo, mahdollisimman oikeudenmukainen ja reilu vanhempi.

Kataja kertoi tulevasta perheenlisäyksestä ensimmäisenä .