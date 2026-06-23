Wickholm kertoi kotisivuillaan vuonna 2024 terveysongelmistaan vastaten kysymykseen siitä, miksi häntä ei oltu nähty esiintymislavoilla. Hän kirjoitti olleensa sairauslomalla ja palaneensa totaalisesti loppuun ammatissaan.

– Mutta poissaoloni ei siis rajoitu tähän, vaan mielen loppuunpalamiseen, stressitasoon ja vaikka mihin, miksi nyt olin Akutassa psykiatrisessa hoidossa. Juuri tänään kotiuduin ja mm. verenpaineeni on tosi hyvä, mutta häilyvä esim. ärsytettäessä tai muuta stressiin edes hiukan vivahtavaakaan. Stressi oikeasti tappaa myös talossa ja puutarhassa, hän jatkaa.