Laulaja Jani Wickholm on kuollut 48-vuotiaana, kertoo Seiska.
Asian vahvistavat Digi- ja väestötietovirasto sekä Wickholmin lähipiiri.
Wickholm menehtyi tänään tiistaiaamuna, Seiska kertoo. Kuoleman kerrotaan liittyvän hänen terveyshaasteisiinsa.
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Idols teki tunnetuksi
Wickholm ponnahti julkisuuteen Idols-ohjelman ensimmäiseltä, vuosina 2003–2004 esitetyltä tuotantokaudelta. Hän sijoittui kilpailussa toiseksi.
Urallaan Wickholm julkaisi yhteensä seitsemän studioalbumia, kertoo STT. Hänen tunnettuja kappaleitaan ovat muun muassa "Kaikki muuttuu" ja "Hukun".
Jani Wickholm, Antti Tuisku ja Hanna Pakarinen nähtiin ensimmäisen Idols-tuotantokauden finaalissa./ All Over Press
Avautui terveysongelmistaan
Wickholm kertoi kotisivuillaan vuonna 2024 terveysongelmistaan vastaten kysymykseen siitä, miksi häntä ei oltu nähty esiintymislavoilla. Hän kirjoitti olleensa sairauslomalla ja palaneensa totaalisesti loppuun ammatissaan.