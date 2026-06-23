Jani Wickholm tuli tunnetuksi Suomen ensimmäisestä Idols-laulukilpailusta.
Laulaja Jani Wickholm kuoli 48-vuotiaana tiistaina 23. kesäkuuta. Monet jalkaisuudesta tutut henkilöt ovat postanneet sosiaaliseen mediaan julkaisuja laulajan muistolle.
Wickholm nousi julkisuuteen vuonna 2003 Idols-laulukilpailusta, jonka finaalissa hänen aisaparinaan nähtiin Hanna Pakarinen. Pakarinen julkaisi Instagramin tarinat-osiossa mustavalkoisen kuvan, joka on otettu laulukilpailun ajoilta.
– Lepää rauhassa Jani, Pakarinen kirjoittaa kuvan yhteyteen.
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Vuoden 2003 Idolsissa nähtiin Wickholmin lisäksi Antti Tuisku ja Hanna Pakarinen./ All Over Press
Idolsia juontanut Ellen Jokikunnas on myös muistellut Wickholmia omissa Instagram-tarinoissaan.
– Toivottavasti tuulet puhaltaa kepeästi tuonpuoleiseen, Jokikunnas kirjoittaa mustavalkoisen kuvan yhteyteen.
Instagramin tarinat ovat nähtävillä 24 tuntia niiden julkaisusta.
Hausmylly-yhtyeestä tuttu muusikko Miska Timonen on julkaissut ystävästään kuvakimaran.
– Lepää rauhassa rakas ystävä, Timonen kirjoittaa kera sydän- ja kyyhkyemojin.
Muusikko ja Dingo-yhtyeen keulakuva Pertti "Nipa" Neumann on julkaissut kuvan Wickholmista.
– R.I.P. Jani Wickholm, Neumann kirjoittaa julkaisunsa yhteyteen.