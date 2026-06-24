Jani Wickholmin, 48, lisäksi myös nämä Idols-tähdet kuolivat traagisesti nuorina

Hän kertoi avoimesti myös mielenterveyshaasteistaan. Wickholmin viimeisin Instagram-päivitys on yhdeksän viikon takaa. 18. huhtikuuta hän kertoi olleensa sairaalahoidossa kaksi vuotta.

48-vuotiaana menehtynyt Wickholm kertoi kotisivuillaan vuonna 2024 terveysongelmistaan. Hän kirjoitti olleensa sairauslomalla ja palaneensa totaalisesti loppuun ammatissaan.

Näin Jani Wickholmin ystävät muistelevat laulajaa: "Lepää rauhassa"

Lääkkeet veivät 19-vuotiaan Mian

Vain vuotta aiemmin hän oli tullut tunnetuksi vuoden 2007 Idols-kisasta, jossa hän sijoittui kuudenneksi.

– Hän oli ottanut selkävaivaan liittyvää lääkettä ja tupakanvieroituslääkettä. Sen minä tiedän, että se oli pelkästään vahinko, hän sanoi tuolloin.