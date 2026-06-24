Jani Wickholmin kuolema on järkyttänyt. Myös Idolsista tunnetut Mia Permanto ja Vesa Suonto kuolivat nuorina.
Idolsista tunnetuksi vuonna 2003-2004 tulleen Jani Wickholmin kuolema on järkyttänyt laajalti. Monet julkisuudesta tutut henkilöt ovat muistelleet laulajaa lämmöllä.
48-vuotiaana menehtynyt Wickholm kertoi kotisivuillaan vuonna 2024 terveysongelmistaan. Hän kirjoitti olleensa sairauslomalla ja palaneensa totaalisesti loppuun ammatissaan.
Tuolloin maksakirroosi oli vaivannut häntä jo seitsemän vuoden ajan. Hän kertoi saaneensa sairautensa hoitoon oikean lääkityksen.
– Kyse ei ole alkon ihanan viipyilevästä mausta, vaan geeniperimän tekijöistä. Vaarini kuoli 52-vuotiaana. Niin vaarallista se meille on, Wickholm kirjoitti.
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Jani Wickholm, Antti Tuisku ja Hanna Pakarinen nähtiin ensimmäisen Idols-tuotantokauden finaalissa./ All Over Press
Hän kertoi avoimesti myös mielenterveyshaasteistaan. Wickholmin viimeisin Instagram-päivitys on yhdeksän viikon takaa. 18. huhtikuuta hän kertoi olleensa sairaalahoidossa kaksi vuotta.