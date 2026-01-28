Jani Sievinen julkaisi harvinaisen kuvan tyttärestään ja kertoo heidän suhteensa vaikeasta alusta.

Ex-uimari Jani Sievinen, 51, julkaisi Instagramissa harvinaisen yhteiskuvan tyttärensä Alman kanssa. Hän kertoo, että he olivat olleet ensimmäistä kertaa yhdessä matkalla. Samalla hän paljastaa, että hän pääsi luomaan suhteen tyttäreensä vasta tämän ollessa 4-vuotias.

– Meidän alku oli hieman erilainen. Ei paljoa nähty hänen alkuvuosinaan. Ymmärrettävästi. Päätettiin aloittaa sitten kun aika on sopiva. Se aika tuli 4-vuotiaana. Juuri siitä johtuen meillä on erityinen side. On opittu suomalainen kulttuuri ja ennen kaikkea, kieli, Sievinen kertoo.

