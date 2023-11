Jani Sievinen ihastuttaa kuvissa Maria-vaimonsa kanssa: "Kiitos vuosista"

Tunnisteeksi Sievinen on lisännyt englanniksi lauseen: ”olen onnekas, kun minulla on sinut”.

Kuvien joukossa on otoksia parin häistä Leviltä, Linnan juhlista ja yhteisistä reissuista.

Parin hääjärjestelyt kokivat vastoinkäymisiä , kun he joutuivat lykkäämään juhlapäiväänsä koronaepidemian takia. Häät oli alun perin tarkoitus järjestää jo keväällä 2020.

– Maria ilmesty paikalle ja pistin merkille, että tuossa on ihan vetävän näköinen nainen. Hommasin tuolin viereen, ja sanoin, että istuppa tähän. Siitä lähti keskustelu, Sievinen avasi.

Sieviselle avioliitto Nyqvistin kanssa on kolmas. Hänellä on entuudestaan kaksi poikaa, Aleksanteri ja Aaron, ex-vaimonsa Susanna Sievisen kanssa, ja kolme tytärtä, Felicia, Milla ja Alma, ex-vaimonsa Mari Samuelsenin kanssa. Nyqvistillä on entuudestaan kaksi lasta.