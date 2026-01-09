Love Island Suomi -ohjelmassa rakkauden löytänyt pari odottaa ensimmäistä lastaan.

Rakkausreality Love Island Suomi -ohjelman voittivat vuonna 2021 Salli ja Eeli. Pariskunta on pitänyt yhtä myös ohjelman jälkeen ja heidän rakkaustarinaansa on voinut seurata sosiaalisessa mediassa.

Parin onni saa pian täydennystä, sillä he odottavat ensimmäistä yhteistä lastaan.

– Neljä vuotta sitten valittiin toisemme Love Islandilla. Emme olisi koskaan voineet kuvitella, millaiseen matkaan se meidät johdattaa. Nyt odotamme sydän täynnä rakkautta, että saadaan pieni syliimme. Pian meistä tulee vanhemmat, pari kirjoitti viime vuonna yhteisjulkaisussa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Nyt Salli on päivittänyt someen raskauskuulumisiaan. Hän julkaisi seuraajilleen otoksia lumisista maisemista pyöristyneen vauvavatsansa kanssa. Salli kuvailee nauttivansa pakkassäästä.

– Kahteen vuoteen ei oo tullu suomen talvessa oltua kovinkaan paljoa ja nyt sit saanu kylmää sen edestä. Raskautta nyt 32 viikkoa takana, olo alkaa olla niin malttamaton. Pian alkaa olla vauvan huone valmis ja pääsen esitteleen sen teille!

Lue myös: Näin Love Island Suomen voittajapari Sallin ja Eelin elämä muuttui ohjelman myötä

Syksyllä pari paljasti Instagram-tilillään myös lisää ilouutisia: pari oli kihlautunut.

– Elämäni helpoin ”kyllä”, Salli kirjoitti.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.