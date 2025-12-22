Mika ja Annica Salon ero on peruttu. Mika Salo avaa tapahtumia Instagramissaan.

Mika ja Annica Salon ero on peruttu. Mika Salo kertoi Me Naisille, että heidän erohakemuksensa on vedetty viikonlopun aikana pois.

Instagramissa Mika Salo avaa eron ja pikaisen yhteenpaluun syitä. Tekstin yhteydessä olevassa kuvassa Mika ja Annica Salo poseeraavat tonttulakkeihin sonnustautuneina uima-altaassa.

Mika Salon mukaan eroaikeiden taustalla oli koko kulunut vuosi, joka on ollut pariskunnalle erityisen raskas. Mika Salo ottaa vastuun tapahtuneesta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Kulunut vuosi on ollut raskas. Ympärillämme on tapahtunut paljon asioita joihin emme ole pystyneet vaikuttamaan. Ne on syönyt parisuhdettamme ja vienyt meiltä valtavasti energiaa. Emme ole osanneet olla toistemme tukena.

– Samalla olen ollut ajattelematon ja on tullut tehtyä virheitä joita kadun ja pyydän anteeksi sitä rakkaalta vaimoltani. Lopulta tulimme kuitenkin päätökseen, että selviämme tästä kaikesta yhdessä, Salo kirjoittaa.

Muun muassa ex-jääkiekkoilija Teemu Selänne on osoittanut tsemppiviestinsä Mika Salolle.

– Hyvää joulua teille ja tsemiä, Selänne kirjoittaa.

Me Naisille antamassaan haastattelussa Mika Salo kertoo, että pari on saanut välinsä sovittua viikonlopun aikana ja uskoo, että rakkaus voittaa vaikeudet.

– Lopulta tulimme kuitenkin päätökseen, että selviämme tästä kaikesta yhdessä. Toivomme nyt rauhallista joulunaikaa ja parempaa tulevaa vuotta.

Annica Salo kertoi pariskunnan erosta Me Naiset -lehdessä 19. joulukuuta. He olivat jättäneet avioerohakemuksen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen 17. joulukuuta.

Hakemuksessa he pyysivät, että heille ei määrätä harkinta-aikaa, sillä he ovat asuneet eri osoitteissa jo kahden vuoden ajan.

– En tiedä, mitä sanoa. Sydämeni on särkynyt. Löysin elämäni rakkauden. Ihmisen jonka kanssa halusin jakaa kaiken ja viettää lopun elämääni yhdessä. Uskoin, toivoin ja rakastin. Yli kaiken vain rakastin, Annica sanoi Me Naisille.

Mika ja Annica Salo menivät naimisiin kanssa Las Vegasissa 31. elokuuta 2023, ja myöhemmin syyskuussa järjestettiin hääjuhla Suomessa.