Mirella Merivirta kertoo Instagramissa, että hänen ja Teemu Laurellin tiet erkanivat samoihin aikoihin, kun heidän tyttärensä syntyi.

Julkkiskokki Teemu Laurell kertoi tiistaina Instagram-tilinsä tarinat-osiossa, että hän ja yrittäjä-missiemo Mirella Merivirta ovat eronneet. Parin esikoistytär syntyi heinäkuussa.

Nyt myös Merivirta kertoo erouutisesta Instagram-postauksessaan. Hän kertoo julkaisussaan, että hänen ja Laurellin tiet erkanivat samoihin aikoihin, kun heidän tyttärensä syntyi.

– Meidän yhteinen matka perheenä päättyi jo ennen kuin se ehti kunnolla alkaa – jäin tytön kanssa kahdestaan heti hänen syntymänsä jälkeen, Merivirta kertoo postauksessaan.



– On raskasta sanoa tämä ääneen ja vielä raskaampaa kohdata se, että näin todella tapahtui. Nämä 10 viikkoa ovat olleet täynnä monenlaisia tunteita ja vaikeita hetkiä, mutta myös syvää rakkautta ja uuden elämän ihmettä, hän jatkaa tekstiään.

Merivirta kirjoittaa, että heidän pienokaisensa on aina tärkein ja etusijalla.

– Häntä varten haluamme olla parhaat mahdolliset vanhemmat ja suojella häntä kaikelta.

Merivirta ja Laurell julkistivat suhteensa vuoden 2024 syyskuussa, kun he saapuivat yhdessä Miss Suomi -kilpailun punaiselle matolle. He kertoivat helmikuussa Instagramissa, että odottavat lasta.