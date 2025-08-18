Jani Sievinen ja Maria-vaimo eroavat: "Mieli on nyt sekava ja ikävä kova"

Jani Sievisen ja Maria Nyqvistin liitto on tullut tiensä päähän.

Ex-uimari Jani Sievinen ja hänen puolisonsa Maria Nyqvist eroavat. Sievinen kertoo erouutisesta Facebook-tililleen jakamassaan päivityksessä.

– Marian ja minun liitto päättyy. Itse olisin halunnut jatkaa matkaa. Ymmärrän perusteet ja kun perusteet ymmärtää, niin hyväksyy myös tosiasiat, Sievinen kirjoittaa postauksessaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Pari piti yhtä 11 vuoden ajan. Sievinen kertoo julkaisussaan, että yksi heidän intohimoistaan oli matkustaminen.

– Sain myös olla mukana hivenen kasvattamassa ja seuraamassa Marian lasten kasvua. Tytärtä alle 2-vuotiaasta aina yläasteelle ja poikaa matkalla eskarista lukiolaiseksi. Tyttärestä tuli kilpauimari ja pojasta lahjakas lukiolainen. Kaikki nuoremmat lapsemme ovat kuin sisaruksia ja toistensa parhaat kaverit, Sievinen kirjoittaa.

– Mieli on nyt sekava ja ikävä kova. Toivon Marialle kaikkea hyvää tulevaisuuteen. Ja voimia mukavasti alkaneelle poliittiselle uralle. Tämän enempää en asiaa kommentoi, hän päättää tekstinsä.

Sievinen ja Nyqvist avioituivat marraskuussa 2020.