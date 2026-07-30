Ekononomistit pitävät tuoreita kasvulukuja odotettua parempina.

Kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä, Tilastokeskus kertoo.

Vertailussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan työpäiväkorjatun sarjan mukaan bruttokansantuote oli 2,5 prosenttia edellisvuotta korkeampi.

Suomen bruttokansantuote kasvoi myös tammi-maaliskuussa 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Useat ekonomistit ovat olleet luvuista innoissaan.

Heiskanen: Ei kannata vielä rynnätä torille

OP Pohjolan pääekonomisti Reijo Heiskanen arvioi MTV Uutisille, että luvut olivat odotettua parempia.

– Tässä vaiheessa ei kannata vielä rynnätä torille. Tiedot voivat tarkentua aika paljonkin, mutta tilanne on mennyt parempaan suuntaan.

Heiskanen sanoo alkuvuoden alustavien lukujen perusteella koko vuoden talouskasvu voisi olla 1,5–2 prosentin luokkaa, mahdollisesti jopa enemmänkin.

– Jos näiden lukujen pohjalta mennään, hyvin voidaan päästä yli kahdenkin prosentin. Mutta se edellyttää sitä, että luvut eivät tarkennu alaspäin ja talousympäristö maailmallakin säilyy kohtalaisen myönteisenä, sanoo Heiskanen.

Heiskasen mukaan kasvu on syntynyt varsin perinteisellä tavalla.

– Jo viime vuonna vienti kasvoi hyvin, ja se on jatkanut hyvässä kasvussa. Tänä vuonna tämä suhdanne on levinnyt tänne kotimarkkinoille erityisesti osaan investoinneista, mutta myös sitten kulutuskysyntään, arvioi Heiskanen MTV Uutisille.