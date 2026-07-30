Viestikoekeskus-juttu tuli huhtikuussa vireille Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.
Helsingin Sanomien Viestikoekeskus-uutisointia koskevaan tuomioon halutaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta.
Asia on tullut EIT:ssä vireille huhtikuussa, kertoo Sanoma Media Finland Oy:ta ja toista tuomion saanutta toimittajaa edustava asianajaja Kai Kotiranta STT:lle.
Kyse on vuonna 2017 julkaistusta Puolustusvoimien Viestikoekeskusta käsitelleestä jutusta ja sen jälkeen julkaistavaksi aiotusta juttusarjasta. Helsingin hovioikeus katsoi, että ne sisälsivät tietoja, jotka olivat Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi salassa pidettäviä.
Kaksi HS:n toimittajaa tuomittiin turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä.