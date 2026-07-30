Sotilaskoti teki erän energiajuomaa, mutta luopui sen tuotannosta suosiosta huolimatta.
Puolustusvoimien uutislehti Ruotuväki kertoo lyhyeksi jääneestä kokeilusta, jossa sotilaskoti teki testierän energiajuomaa markkinoille. Juomatölkillä oli hintaa 1,75 euroa.
Lehden mukaan sotilaskotiliitto vetäytyi tuotannosta kesäkuussa energiajuomien epäterveellisyyden ja haittavaikutusten vuoksi. Sotilaskoti-nimeä ei haluttu liittää tuotteeseen, jonka haitat ovat tiedossa.
Lue myös: Professori kieltäisi energiajuomat nuorilta kokonaan – "Terveyshaitat sen verran suuria"
Etenkin Santahaminassa tuote oli kuitenkin varsin suosittu ja sitä pidettiin hyvänä lisänä valikoimaan.
Energiajuoman suunnittelutyö alkoi vuoden alussa. Idea lähti liikkeelle 100-vuotisjuhlavuonna lanseeratusta Sotilaskoti-makeissekoituksesta, joka jäi suosionsa myötä pysyvästi valikoimaan.
Lue myös: Hallitus ehdottaa energiajuomien kieltämistä alle 16-vuotiailta
Katso myös: Näin paljon eri juomissa on kofeiinia
1:12