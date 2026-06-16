Valtiovarainministeriö julkaisee tuoreen talousennusteensa tänään kello 9. MTV Uutiset näyttää tiedotustilaisuuden suorana.
Ennuste koskee vuosia 2026–2028. Lyhyen ajan talousennusteen ohella se sisältää myös vuoteen 2030 ulottuvan talouden kehitysarvion.
Huhtikuussa julkaistussa kevään ennusteessa valtiovarainministeriö laski kuluvan vuoden kasvuennusteensa 1,1 prosentista 0,6 prosenttiin. Ensi vuoden ennuste pysyi 1,7 prosentissa.
VM:n kansantalousosaston ylijohtajan, osastopäällikkö Mikko Spolanderin mukaan talouden tilannekuvassa varmaa oli tuolloin vain se, että kriisi Lähi-idässä lisää epävakautta ja epävarmuutta sekä hidastaa talouden kasvua ja kiihdyttää inflaatiota Suomessa tänä vuonna.