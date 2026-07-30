Crossipyörän kuljettaja aloitti pakomatkansa Pattasten koulun edustalta Raahen Pattijoella.
Crossipyörän kuljettaja pakeni poliisia 30. heinäkuuta Pattijoella, Raahessa.
Takaa-ajo alkoi Pattasten koulun edustalta.
Kuljettaja käytti pakomatkallaan huomattavaa ylinopeutta taajama-alueella.
Poliisi tutkii asiaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.
Poliisi pyytää havaintoja kuljettajasta, jolla oli yllään mustat housut ja musta takki. Lisäksi hänellä oli yllään todennäköisesti oranssi huppari. Crossipyörä oli sinivalkoinen.
Havainnot ja vihjeet voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi tai soittaa numeroon 0295 416 194.