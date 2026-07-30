Oliver Antman siirtyy Belgian liigan suurseuraan Anderlechtiin.
24-vuotias Antman solmi Anderlechtin kanssa nelivuotisen sopimuksen, eli se on voimassa vuoteen 2030. Mukana on optio viidennestäkin vuodesta.
Antman siirtyy Belgiaan skottiseura Rangers FC:stä, jota hän ehti edustaa vain kauden verran.
Huuhkajien vakiokalustoon kuuluvan laitahyökkääjän uusi joukkue Anderlecht on Belgian menestynein seura. Se on voittanut maan sarjan mestaruuden 34 kertaa.
Seurat eivät ole vahvistaneet siirtosummaa, mutta mediatietojen mukaan Rangers saa Antmanista lähemmäs viisi miljoonaa euroa.