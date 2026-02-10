Askon ja Sotkan huonekaluitta jääneet asiakkaat ovat ilmeisesti kysyneet apua virastolta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ohjeistaa Askon ja Sotkan asiakkaita odottamaan lisätietoja konkurssista.

KKV toteaa, ettei tehdyistä tilauksista ja mahdollisista korvauksista kannata olla yhteydessä KKV:n kuluttajaneuvontaan, koska kuluttajaneuvonta ei voi auttaa konkurssitilanteissa.

KKV tiedottaa konkurssin tilanteesta tarkemmin, kun tietoja on saatavilla.

Askon ja Sotkan omistava Indoor Group sekä Askon huonekalutehdas Insofa Oy jättivät konkurssihakemuksene Helsingin käräjäoikeuteen maanantaina.

Tammikuun lopulla Indoor Groupin velkoja Unico Finland oli hakenut yhtiötä konkurssiin.

Indoor Group kertoi sittemmin, että se oli hakenut päärahoittajiltaan tukea yrityssaneeraukseen pääsemiseksi. Yhtiö ei kuitenkaan saanut tarvitsemaansa rahoitus- ja tukipäätöstä, joten riittäviä edellytyksiä toiminnan jatkamiselle ei ollut.

"Itsellänikin tilaus tulossa"

MTV Uutiset kävi kysymyssä Helsingissä Lanternan kauppakeskuksessa Askon ja Sotkan asiakkailta tunnelmia.

Molemmissa huonekaluliikkeissä useasti asioinut Tommi Ahtinen kuvaili tunnelmaa surulliseksi.

– Asko varsinkin ollut merkittävässä roolissa meidän perheessä. Itselleni tuli suurena yllätyksenä.

Yllätyksenä tuli myös Sami Tarujärvelle. Yhtä suuri yllätys on myös se, että tuleeko Tarujärven tilaus perille vai jääkö se saamatta.

– Itsellänikin on tilaus tulossa ja nyt ei sitten tiedetä, onko se tulossa ollenkaan.