Askon ja Sotkan omistaja ei päässyt yrityssaneeraukseen.

Asko- ja Sotka-huonekaluketjujen omistaja Indoor Group on jättänyt konkurssihakemuksen, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Myös Indoor Groupin tytäryhtiö Insofa hakeutuu konkurssiin.

Tammikuun lopulla Indoor Groupin velkoja Unico Finland oli hakenut yhtiötä konkurssiin.

Indoor Group kertoo tiedotteessaan, että se oli hakenut päärahoittajiltaan tukea yrityssaneeraukseen pääsemiseksi. Yhtiö ei saanut tarvitsemaansa rahoitus- ja tukipäätöstä, joten riittäviä edellytyksiä toiminnan jatkamiselle ei ollut.